中國央行展開1.3兆元MLF操作 1年期利率持平2%

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（中央社台北25日電）中國人民銀行（中國央行）今天公告，當日展開人民幣3000億元（約新台幣1.3兆元）的1年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持穩於2%。

綜合澎湃新聞、證券時報報導，中國人民銀行公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，開展3000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限1年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率2%。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，MLF縮量續作不意味著央行縮減中期市場流動性投放，預計未來央行將持續開展買斷式逆回購操作，MLF餘額將繼續下降。

專家表示，此次MLF操作只投放3000億元，說明央行對當前市場流動性狀況的判斷是充裕的，進一步大量投放的必要性較低。

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業內人士指出，新工具置換MLF有利於降低資金成本，緩解銀行淨息差壓力。往年年末央行通過加大MLF操作的方式供應流動性，今年在降準補充長錢的基礎上，更多運用買斷式逆回購和7天期逆回購操作，期限相對更短，利率也更低，減輕機構負債成本，有利於穩定銀行合理的淨息差，推動降低企業和居民信貸成本。

澎湃新聞報導解釋，中國央行向商業銀行發放的貸款稱作中期借貸便利（MLF），商業銀行會透過國債、政策性金融債、「三農」金融債等作為擔保品，借款期限通常為3個月至1年。中國央行會要求該資金用途，引導商業銀行對小微企業和「三農」等重點領域的支持力度。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1131225