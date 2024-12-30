美媒：中國駐曼徹斯特使館被潑漆抗議 記者採訪受阻

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（中央社台北30日電）美國自由亞洲電台報導，中國駐英國曼徹斯特總領事館上個週末遭「潑漆」抗議，網上流傳使館外地面及圍牆上寫有反共和聲援香港字句的相片。該台記者前往採訪時，遭疑似使館人員阻止。

據自由亞洲電台29日的消息，網上日前流傳有人在中國駐曼徹斯特總領事館外的人行道上以白色油漆寫著「香港獨立」、「中華民國萬歲」等字句，又在領事館圍牆以白色油漆寫上「FREE HK」。之後有人在通訊軟體Telegram頻道承認是主事者。

報導說，自由亞洲電台記者在英國當地時間28日下午到曼城中國領事館了解情況，但遭疑似領事館人員以英語要求停止拍攝，並要求記者表明身分；該名記者據報展示了由英國全國記者工會發出的記者證，並表明所屬機構，但對方仍然阻礙採訪。

報導說，期間有4名男子包圍自由亞洲電台記者，自由亞洲電台記者於是報警求助。4人全程未交代身分。

據報導，2022年10月，同一領事館曾發生總領事帶隊圍毆香港示威者事件，最後6名涉事外交人員在英國警方採取進一步行動前被召回中國。

現場警員透露，警方將循「仇恨犯罪」（hate crime）方向調查領事館遭刑毀案件；至於記者被包圍恐嚇的案件，大曼徹斯特警方通知記者稱領事館人員拒絕配合調查，因此暫時結案。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131230