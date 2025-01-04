中國反腐 中央紀委5日播映專題片

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（中央社台北4日電）中國官方5日晚間8時將在央視新聞播映反腐專題片，這次專題片共選取12個案例，包含前貴州省委書記孫志剛、前江西省政協黨組書記唐一軍等人將在鏡頭前現身懺悔。

中國官媒央視新聞報導，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合拍攝的4集電視專題片「反腐為了人民」，將於1月5日至8日在中央廣播電視總台央視綜合頻道晚間8時播出，央視新聞新媒體平台同步播發。

專題片選取12個案例，共4集，分別為「懲治蠅貪蟻腐」、「風腐同查同治」、「揭開腐敗隱身衣」、「以案促改促治」，包含前貴州省委書記孫志剛、前江西省政協黨組書記唐一軍、前中央統戰部副部長崔茂虎、前山東省政協副主席孫述濤等人將出鏡懺悔。

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根據央視釋出的片段，孫志剛對著鏡頭說，「我確實是辜負了組織上的培養和信任，失手了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行」；唐一軍則說，「看看我的所作所為，我真是無顏面對、無地自容」；崔茂虎表示，「就是對小事小節不太注意，最後小事就變成大事」。

根據官方的介紹，專題片展示集中解決一批群眾反映強烈的突出問題，反腐惠民，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，「讓人民群眾切身感受到黨中央和習近平總書記的關心關愛就在身邊，公平正義就在身邊」。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140104

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