中共黨媒專訪美國前高官 強調兩國貿易關乎美國繁榮

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（中央社台北5日電）美國候任總統川普就任前夕，北京持續釋放「中美合則兩利」的立場，中共黨媒人民日報今天即藉由前美國務院亞太助卿羅素的專訪，強調「美中貿易對美國發展繁榮非常重要」。

人民日報5日在3版刊登近日對於羅素（Daniel Russel）的專訪，題為「美中貿易對美國發展繁榮非常重要」。羅素目前為美國智庫亞洲協會（Asia Society）副主任。

羅素在專訪中表示，今年是美中建交46週年。46年來，兩國關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定與繁榮。

他提到，去年11月中美兩國元首在秘魯見面，前年（2023年）兩國元首在舊金山舉行會晤，「雙方應延續元首會晤的積極效應，推動美中關係健康、穩定、可持續發展」。

羅素強調「美中是推動世界經濟增長的重要力量，驅動需求、促進投資、深化貿易」，既有利於兩大經濟體各自發展，也能讓其他國家受益。

他表示，美國市場對中國經濟發展很重要，而美中貿易對美國實現發展繁榮、創造就業機會、豐富消費者選擇也作出重大貢獻。

羅素認為，美中兩國在經濟、文化等領域的互動廣泛。雙方都從技術、資本、科學和商業等領域的合作中受益匪淺。兩國元首會晤釋放了積極訊號，雙方都意識到穩定雙邊關係的重要性，並作出了一定努力，重新打開溝通管道。

羅素指出，地緣政治、地區衝突、經濟摩擦、新技術風險等將對兩國關係產生複雜影響。推動美中關係穩定發展需要雙方的智慧、審慎與不懈努力。

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此外，羅素強調，「如果美中兩國不能在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作，將使兩國和國際社會遭受損失」，只有美中兩國共同努力，才能減緩氣候變化對基礎設施、農業生產等造成的破壞。這些破壞性因素不僅會影響所有國家的經濟，還會導致糧食、水資源不安全，以及人道主義危機和大規模移民等難題，嚴重影響全球穩定。

報導提到，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，既關乎兩國人民切身利益，也關乎人類前途命運。羅素說，這意味著作為全球大國，美中兩國需要共同努力，有效應對公共衛生、環境惡化和全球變暖、核擴散等人類面臨的威脅。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140105