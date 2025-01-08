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路透：山東港口集團禁止受美制裁油輪入港

2025/1/8 16:20
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（中央社台北8日電）路透社報導，中國國有企業山東港口集團昨天通知，禁止受到美國制裁的船隻停靠青島、日照和煙台港，並拒絕為這些船隻提供卸貨、船舶等相關服務。

路透社7日在標明獨家新聞的報導中表示，上述通知已獲3名貿易商證實。山東省是許多獨立煉油廠的所在地，因此成為中國的主要石油進口碼頭。

報導援引相關數據表示，山東去年自伊朗、俄羅斯和委內瑞拉每天約進口174萬桶原油，是中國進口總量的17%；這些獨立煉油廠正是購買來自伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等國石油的主要買家。

報導還披露，山東港口集團7日發布的第二份通知提到，相關禁令對獨立煉油廠的業務影響有限，因為多數受制裁的石油都是透過不受制裁的油輪運輸的。

報導指出，上個月，華盛頓對處理伊朗石油的公司和影子船隊實施了進一步制裁。美國總統當選人川普（Donald Trump）將於1月20日上任，預計將進一步加強對伊朗的制裁，就像他在第一屆政府期間所做的那樣。

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貿易商表示，該禁令可能減緩全球最大石油進口國中國的進口。

據追蹤全球海運數據的Vortexa公司估計，去年12月共有8艘每艘可承載200萬桶石油的超大型油輪在山東卸載了伊朗石油。這些油輪包括Phonix、Vigor、Quinn和Divine，都受到美國財政部制裁。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140108

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