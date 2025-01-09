中國要求企業申報海外礦產 新增稀土等戰略資源

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（中央社台北9日電）中國官方近日通知有關企業與單位，要求在「境外主要礦產資源」，增加申報稀土、鈦礦、石墨等關鍵戰略資源，還新增「剩餘經濟可採儲量」等多項指標要求報送。專家分析，川普上任後，這將為中國談判創造一個潛在工具。

中國商務部官網6日公告商務部、國家統計局、國家外匯局印發修訂「對外直接投資統計制度」的通知，發文日期為2024年12月25日，要求收文企業與單位自元旦起執行。

「通知」稱，這是為了服務構建新發展格局、推動產業鏈供應鏈國際合作、推動對外投資合作高品質發展，結合對外投資業務發展管理需要，對2022年1月印發的「對外直接投資統計制度」進行修訂。

據央視新聞，本次新修訂內容包括：「境外主要礦產資源情況」年報表（FDIN7表）增加「所屬礦業項目名稱」、「礦山剩餘服務年限」指標。需報送的金屬礦產新增稀土、鈦礦、鋯礦、鉭礦；非金屬礦產新增晶質石墨、非晶質石墨、硼、螢石。

在「對外投資併購基本事項」月報表（FDIY3表）被併購企業（項目）行業類別如為「採礦業」，新增「礦產資源種類」、「剩餘經濟可採儲量」指標。

英文南華早報9日報導，中美關係緊張之際，中國擴大必須申報的礦產資源清單，特別要求提供稀土、鈦礦等訊息。隨著川普（Donald Trump）即將在1月20日就任美國總統，北京與華盛頓的競爭將愈演愈烈。

中國是世界第二大經濟體，擁有豐富的稀土等礦產資源，這些資源對於智慧手機、電動車和國防系統的生產至關重要，但也嚴重依賴鋰等關鍵金屬的進口，而鋰在電動車領域有著廣泛的應用。

報導指出，中國是全球最大的銅、鋁、鎳和鋰進口國，並在簽署「一帶一路」倡議的國家（包括剛果、尚比亞、秘魯、智利和印尼）大力投資採礦業務。

在北京努力提高自給自足水準的同時，華盛頓對中國在關鍵礦產生產領域的主導地位表示擔憂，因為美國在生產半導體和先進武器所需的關鍵礦產方面仍然嚴重依賴中國。

報導引述加州大學洛杉磯分校安德森管理學院教授Christopher Tang說，由於川普可能會繼續實施各種禁令並提高關稅，中國對關鍵材料的控制，將為中方在川普上任後進行談判創造一個潛在工具。

報導提到，美國地質調查所（USGS）去年指出，中國供應美國24種關鍵礦產需求的50%以上，其中包括對稀土需求90%以上。

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中國也生產了全球90%的鎵和60%的鍺，但在2023年7月，中國停止對美國的所有出口。

報導說，目前尚無關於中國礦業公司海外投資的官方數據，不過安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）去年8月發表的一份報告稱，2023上半年，中國進行了23 筆海外礦業和金屬相關投資交易，年增64.3%。（編輯：楊昇儒）1140109