加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

北京：中英反對脫鉤斷鏈 同意減少雙向投資障礙

2025/1/13 21:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國官方今天公布第11次中英經濟財金對話69項政策成果。中國外交部發言人郭嘉昆說，中英反對「脫鉤斷鏈」，同意減少雙向投資障礙，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對話。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與中國國務院副總理何立峰11日共同主持了第11次中英經濟財金對話，雙方達成69項成果。

根據中國財政部官網公告的內容，這69項成果分屬金融改革和金融市場發展、金融監管合作、資本市場、資產管理、綠色金融和生物多樣性金融、人員交流、宏觀經濟政策、氣候和能源等類別。

中國官媒央視新聞報導，郭嘉昆在今天外交部例行記者會上對此表示，中英經濟財金對話中，雙方表達了堅持多邊主義和經濟全球化的共同意願。雙方認為中英合作有利於兩國發展，將共同維護全球產供鏈安全穩定暢通，反對「脫鉤斷鏈」，同意減少雙向投資障礙，促進非歧視開放的營商環境。

他說，中英雙方圍繞產業、農業和能源合作達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對話，深化中英現代產業合作夥伴關係，並加強應對全氣候變化合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

他表示，雙方強調金融作為中英合作的亮點，願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果。

中國官方近年在美國經貿和政治壓力下，多次批評其「單邊主義、保護主義」作風，而稱自身為多邊主義的維護者。在此背景下，郭嘉昆宣稱，此次對話成果既反映了中英經濟財金合作的廣度和深度，也順應了經濟全球化和多邊主義發展的大勢，有利於兩國和世界。（編輯：張淑伶）1140113

#中國
#中國國務院
#中國外交部
#中國官媒央視
#何立峰
#美國
#英國
郭嘉昆
英財相訪中：與中國建務實關係 有助促進英國貿易日控中國政府涉駭客攻擊 中：配合美國散布假訊息
何立峰
中國金融監管總局：房地產白名單通過逾22兆元貸款英中經濟財金對話 英方稱為經濟注入逾240億元強心針
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：