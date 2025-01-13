北京：中英反對脫鉤斷鏈 同意減少雙向投資障礙

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（中央社台北13日電）中國官方今天公布第11次中英經濟財金對話69項政策成果。中國外交部發言人郭嘉昆說，中英反對「脫鉤斷鏈」，同意減少雙向投資障礙，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對話。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與中國國務院副總理何立峰11日共同主持了第11次中英經濟財金對話，雙方達成69項成果。

根據中國財政部官網公告的內容，這69項成果分屬金融改革和金融市場發展、金融監管合作、資本市場、資產管理、綠色金融和生物多樣性金融、人員交流、宏觀經濟政策、氣候和能源等類別。

中國官媒央視新聞報導，郭嘉昆在今天外交部例行記者會上對此表示，中英經濟財金對話中，雙方表達了堅持多邊主義和經濟全球化的共同意願。雙方認為中英合作有利於兩國發展，將共同維護全球產供鏈安全穩定暢通，反對「脫鉤斷鏈」，同意減少雙向投資障礙，促進非歧視開放的營商環境。

他說，中英雙方圍繞產業、農業和能源合作達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對話，深化中英現代產業合作夥伴關係，並加強應對全氣候變化合作。

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他表示，雙方強調金融作為中英合作的亮點，願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果。

中國官方近年在美國經貿和政治壓力下，多次批評其「單邊主義、保護主義」作風，而稱自身為多邊主義的維護者。在此背景下，郭嘉昆宣稱，此次對話成果既反映了中英經濟財金合作的廣度和深度，也順應了經濟全球化和多邊主義發展的大勢，有利於兩國和世界。（編輯：張淑伶）1140113