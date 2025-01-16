中國2025年徵兵2次 多徵集雙語青年

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（中央社台北16日電）中國2025年全國徵兵工作電視電話會議15日在北京召開，安排部署今年2次徵兵工作。會議要求徵集對象以大學生為重點，並多徵集懂雙語言、文化程度較高、綜合素質好的青年入伍。

人民網15日報導，中國2025年全國徵兵工作電視電話會議15日在北京召開，安排部署今年2次徵兵工作。

中國今年上半年徵兵從2月15日開始至3月31日結束，下半年徵兵從8月15日開始至9月30日結束。徵集對象以大學生為重點，徵兵年齡男女均為年滿18至22周歲，研究生畢業生及在校生放寬至26周歲。

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在徵集女青年方面，高中應屆畢業生、高校（大專院校）全日制應屆畢業生及在校生、2024年高校專科應屆畢業生可以報名參加上半年的女兵徵集。

會議指出，烈士、因公犧牲軍人、病故軍人的子女、兄弟姐妹和現役軍人子女，在搶險救災和災區恢復重建中表現突出的優秀青年，符合條件的應當優先批准入伍。多徵集懂雙語言、文化程度較高、綜合素質好的青年入伍。革命老區應當多徵集老紅軍、老復員軍人後代入伍。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140116