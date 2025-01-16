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中國首座樂高樂園 拚夏季上海試營運

2025/1/16 13:10
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（中央社記者廖文綺上海16日電）上海市長龔正15日在政府工作報告中提及，中國大陸的第一個樂高樂園將在今年開園。上海市金山區文旅局局長王民民表示，樂高樂園預計於夏季開幕，試營運期間每天接待2000至5000人，隨後逐步放量。

上海市第16屆人大三次會議15日開幕，龔正在工作報告中提到2025年將推進的城市建設，包括強化南大智慧城、吳淞創新城、灣區科創城等重點轉型區域功能升級，推進19號線、南楓線等軌道交通線建設，以及「推動樂高樂園度假區的開園運營」。

據港媒星島日報報導，上海樂高樂園（LEGOLAND）位於金山區楓涇鎮，於2021年11月開工，是全球最大的樂高樂園之一，占地面積達31.8萬平方公尺，擁有8大主題片區與70多個互動遊樂設施、精彩演出和娛樂景點等，融合全球樂高樂園經典遊玩項目，同時還結合中國傳統文化、江南元素以及海派特色，集教娛旅商等功能為一體。

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陸媒澎湃新聞13日訪問上海市金山區文旅局局長王民民，他表示樂高樂園會在夏天開幕，也就是6月至8月之間。目前樂園的主體建築已基本完工，已經進入外部裝飾和特種設備安裝階段，「從工期上來說，確保夏季開園是沒有問題的，我們現在正在快馬加鞭。」

王民民還介紹，上海樂高樂園將在開園初期試營運，每天接待2000至5000人，隨後逐步放量。他預估，下半年遊客量將在百萬人次左右。此前樂高樂園參展進博會期間發布的數據預估，一年遊客量會在350萬至500萬左右。（編輯：陳鎧妤）1140116

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