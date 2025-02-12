哈利波特影城2027上海開幕 全球第3座

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（中央社記者張淑伶上海12日電）在上海已經營40年的錦江樂園在1月26日閉園改造後，今天正式宣布與美國華納兄弟探索集團合資，共同開發哈利波特影城，預計在2027年開放營業，這將是全球第3座哈利波特影城。

新民晚報報導，錦江國際集團宣布與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資架構協議，共同開發華納兄弟（上海）製片廠之旅－「哈利．波特」的誕生（Making of Harry Potter studio tour，中國簡稱「哈利波特製片廠之旅（上海）」）。

此項目位於上海錦江樂園，預計將於2027年開放營業。這是繼英國倫敦和日本東京後，哈利波特影城在中國的首次落地。目前，合資協議與項目啓動仍處於監管審批階段。

協議未說明財務細節，不過，新加坡海峽時報引述彭博報導，2023年在東京開幕的哈利波特影城耗資1.15億美元。

中國當前經濟下行，又面臨美國川普政府關稅戰的壓力，官方致力於提振國內消費，同時也持續擴大單方面免簽吸引外國旅客，文旅產業成發展重點之一。

澎湃新聞曾報導，1月上海「兩會」期間，上海市文化和旅遊局副局長張旗透露，除了今年5月將正式營業的樂高樂園，哈利波特和小豬佩奇的主題樂園也將落戶上海。他還表示，曾接待過美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的演出團隊到上海進行溝通，「至於最後能不能成行，我們感到還要看市場，看我們上海這座城市的吸引力」。

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上海錦江樂園於1984年10月開園，是上海第一家大型專業遊樂園，擁有中國第一座100公尺以上的摩天輪「上海大轉盤」，近年面臨老化、競爭並積極改造。

據報導，上海哈利波影城預計占地面積約53000平方米，規劃包括室內區域以及外場區域。遊客參觀全程大約需要半天時間。（編輯：陳鎧妤）1140212