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盼促進觀光 曼谷將蓋東南亞首座侏羅紀主題樂園

2025/2/12 11:37（2/12 12:07 更新）
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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）泰國曼谷將蓋東南亞首座以侏羅紀世界為主題的主題樂園，泰國政府希望透過建造大型的人工娛樂設施，促進旅遊業發展，吸引更多國際觀光客造訪泰國。

泰媒報導，泰國投資促進委員會（Board of Investment of Thailand）日前同意由Asset World Corp的子公司Asset World Attraction and Retail所提出的投資案，將在曼谷設立東南亞第一個侏羅紀世界主題樂園（Jurassic World: The Experience）。

這頂投資案耗資12億泰銖（約新台幣11億5200萬元），將在曼谷昭披耶河畔的河濱夜市（Asiatique）建立一個受到電影侏羅紀世界（Jurassic World）啟發的主題樂園，佔地4000平方公尺，將透過科技，讓遊客在樂園裡可以體驗真實的恐龍世界。

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投資促進委員會秘書長納利（Narit Therdsteerasukdi）表示，旅遊業是推動泰國經濟成長的重要因素，去年泰國國際觀光人次超過3500萬，為國家帶來了1兆6700億泰銖的觀光收入。

納利相信，這個計劃將會促進泰國的觀光旅遊業，泰國想要成為區域觀光樞紐，就必須投資觀光基礎設施，例如人員訓練、服務品質、數位基礎設施、國際活動以及發展人工或是自然景點等。（編輯：陳慧萍）1140212

#曼谷
#觀光
#泰國
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