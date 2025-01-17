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上海人大代表建議 解除部分區域上網限制

2025/1/17 18:10
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（中央社記者張謙香港17日電）據報導，中國上海市人大代表毛祥東建議當局解除對自由貿易區、金融區及大學的上網限制，以支持人工智慧發展並吸引外國投資和人才。

南華早報今天報導指出，中國國家發展和改革委員會旗下的中國發展報日前在「頭條」綜合平台帖文，指上海應用技術大學副校長、上海市人大常委會委員毛祥東在市人大會議上提出了以上建議。

不過，相關帖文今早被刪除。

據報導，根據帖文，毛祥東表示，上海應該「繼續向發達國家學習新技術」。

他補充說，中國國家主席習近平設想將中國建設成為國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心的使命，需要「全球交流」。

毛祥東建議當局考慮在國際商業區允許未經過濾的上網，包括其自由貿易區－陸家嘴商業區，以及中國國際進口博覽會場地和虹橋國際商務區，以「增強上海的國際競爭力」。

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他還表示，在國際人士居住的社區，例如張江國際人才港，應該解除對國際社交平台比如Instagram、Facebook及X的限制，讓區內可以進入這些平台，無需過濾，以便更好地吸引外國人在上海生活或旅遊。

毛祥東又呼籲上海放寬研究和高等教育機構的網際網路限制，以方便教師和研究人員可以更輕鬆地訪問領先的全球人工智慧平台，例如ChatGPT。（編輯：楊昇儒）1140117

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