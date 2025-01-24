宋濤廣東福建走訪台資企業 立委陳玉珍廈門陪同

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（中央社台北24日電）中國大陸國台辦主任宋濤21日至23日到深圳與廈門走訪調研台資企業，並在農曆春節前夕慰問台商與台灣民眾。根據國台辦官網發布的相片，國民黨立委陳玉珍陪同宋濤在廈門進行迎春活動。

據新華社報導，宋濤在深圳出席台商台胞迎新春座談會，了解台商經營發展情況，聽取意見建議；在廈門參加「福見兩岸•利厚新春」兩岸同胞共迎新春活動，與在閩台商台胞代表和金門鄉親共同體驗閩南民俗、傳統美食和非遺展演，「歡度農曆小年」。

從中國國台辦發布的相片看，陳玉珍出現在廈門陪同宋濤參與迎新春的活動，照片中參與活動的兩人及其他民眾都披上了紅色圍巾。

報導說，近400位台商台胞代表分別在兩地參加活動。廣東、福建的有關官員參加了座談與聯誼活動。

宋濤表示，中國國家主席習近平發表的新年賀詞，飽含著對廣大台灣民眾的深情厚意，指明了兩岸關係發展方向。

他說，兩岸民眾對家園和平的珍視、對家人和諧的嚮往、對生活和美的追求，是發展兩岸關係的出發點和落腳點。大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策、深化兩岸融合發展，持續為台灣民眾謀利造福。

宋濤宣稱，「希望廣大台胞堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反對『台獨』分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力」。

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報導指出，參加活動的台商台胞代表就幫助台企加快轉型升級、共享「一帶一路」機遇、加強兩岸產業合作等提出意見建議。

與會者表示，將堅定扎根大陸發展，搶抓高質量發展機遇，積極參與兩岸經濟合作和融合發展，堅持「九二共識」、反對「台獨」，為維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作多作貢獻。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140124