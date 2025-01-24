中國2024年非稅收入大增25% 經濟承壓罰沒變多

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（中央社台北24日電）中國財政部今天公布，2024年全國稅收下降3.4%，但非稅收入年增25.4%。在中國經濟承壓的背景下，非稅收入、特別是其中罰沒收入的增加受到關注。隨著官方重視俗稱「遠洋捕撈」的涉企違規執法問題，去年罰沒收入逐季下滑。

根據中國財政部官網，2024年，中國全國一般公共預算收入人民幣21兆9702億元（下同，約新台幣98.87兆元），比上年增長1.3%。其中，全國稅收收入17兆4972億元，比上年下降3.4%；非稅收入4兆4730億元，比上年增長25.4%。

2024年，中國全國一般公共預算支出28兆4612億元，比上年成長3.6%。

陸媒第一財經報導，2024年非稅收入比上年成長25.4%。官方解釋，這主要是部分中央單位上繳專項收益和地方盤活資源資產等拉高非稅收入增幅約24個百分點。其中，非稅收入中的罰沒收入成長14.8%，增幅逐季回落，上半年為25.2%、第3季為13.8%、第4季為負4.4%。

中國的「非稅收入」由專項收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、政府性住房基金收入等組成。

2024年為了彌補稅收減少，中國地方政府普遍透過加大盤活存量資產資源等方式增收。與此同時，一些地方發生「遠洋捕撈」（違規跨省執法）、亂罰款等事件，也使得外界關注非稅收入中的罰沒收入出現較快成長。

分析指出，從全國來看，2018年以來罰沒收入占非稅收入比重在10%左右。不同省分的罰沒收入占比不同，2023年罰沒收入占比最高的3個省分大概在20%左右。

「罰沒收入」主要是來自地方收入，且主要集中在市縣級財政，收入主要集中在公安和法院等。

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西南財經大學財政稅務學院副教授楊良松指出，各地對罰沒收入的依賴度有較大差異，罰沒收入依賴度較高的地區大都是財政比較困難的中西部地區，部分債務付息壓力較大。

報導稱，不能簡單認為罰沒收入增長等同於逐利執法，但實踐中一些地方罰沒收入異常高成長也已經引起中央部委的警惕。去年以來罰沒收入增速逐季回落，尤其是第4季出現下滑。而第4季恰好是中央部委高度關注一些地方罰沒收入異常高增長現象。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140124