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王毅見印度外交部次長 盼中印雙方抓住機遇

2025/1/27 18:17
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（中央社台北27日電）中國外交部長王毅今天在北京會見印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）。王毅表示，中印雙方要抓住機遇，相向而行，改善關係符合兩國利益。

根據中國外交部網站消息，王毅在會見唐勇勝時指出，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）去年在俄羅斯喀山會晤以來，雙方認真落實兩國領導人重要共識，開展各層級積極互動，加快中印關係改善進程。

王毅表示，雙方要抓住機遇，相向而行，探討採取更多實質性舉措，致力於相互理解，相互支持，相互成就，而不是相互猜忌，相互疏離，相互消耗。

王毅又說，「中印關係的改善發展完全符合兩國和兩國人民根本利益」。

根據中方的訊息，唐勇勝表示，印中按照兩國領導人喀山會晤達成的共識，開展了一系列有益的對話溝通，妥善管控和化解分歧，推動重啟各領域務實合作。

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印度外交部日前表示，唐勇勝這次出訪「源於雙方領導階層達成的協議，旨在討論印中關係的下一步發展，包括政治、經濟和人文領域」。

中印軍隊在2020年發生邊界衝突，在去年金磚峰會舉行前夕，中印均證實已就對峙4年以來的邊界問題達成協議。（編輯：呂佳蓉）1140127

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