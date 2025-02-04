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消費券加持 中國2025春節檔觀影人次及票房創紀錄

2025/2/4 12:33
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（中央社台北4日電）在多地發放電影消費券的催化下，中國今年春節觀影人次突破1.7億，創下歷年春節檔期紀錄，票房已達人民幣87億元（約新台幣392億元），也是影史上春節檔總票房第一名。

中國大陸今年春節期間為1月28日至2月4日。央視新聞報導，截至2月4日上午10時，春節檔總觀影人次突破1.7億，刷新大陸影史春節檔觀影人次紀錄，票房前3名為動畫片「哪吒之魔童鬧海」、「唐探1900」、「封神第二部：戰火西岐」。

澎湃新聞引述票房平台，截至4日上午10時35分，2025年春節檔電影票房已突破87億元，同樣成為歷年影史春節檔總票房第一名。

在亮眼的票房成績背後，有官方消費補貼助力。中國各地政府年前以「提振消費」為名，針對餐飲、娛樂等行業發放消費券，其中就包含電影。

揚子晚報報導，江蘇省在1月17日至2月16日舉行「看電影、過大年」春節惠民觀影活動。江蘇省官方透過貓眼平台發放2000萬元電影消費券，推出家庭歡樂套票，單人立減20元、雙人立減40元等優惠，另透過淘票票平台發放500萬元單人立減20元消費券。

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從COVID-19疫情至今，中國政府並未在經濟需振興的時刻向民眾普發現金，但各地方政府為促進消費，在家電、手機、平板電腦等方面給予補貼，鼓勵「以舊換新」，並發放折扣補貼式的娛樂消費券。

根據中國青年報，2024年淘票票平台在全國各地電影消費券的發放張數就超過3000萬張，累計核銷補貼金額超過1億元。平台相關負責人表示，30%的新用戶和40%的25歲以下年輕用戶透過淘票票電影消費券活動走進影院。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140204

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