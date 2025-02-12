傳北京擬金援萬科 港股大漲中國房產股飆升

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（中央社記者張謙香港12日電）受DeepSeek題材及中國官方準備金援房企萬科的消息激勵，香港恆生指數今天表現堅挺，終場大漲563點，漲幅達2.64%，以21857點作收。成交金額登上港幣2871億元（約新台幣1.21兆元），創下近幾個月來新高。

港股今天大漲主要由兩大因素帶動，一是中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出AI模型爆紅以來，持續刺激科技、晶片和汽車股大漲；二是外電報導，北京方面準備金援萬科，解決該公司高達人民幣500億元（新台幣2250億元）的資金缺口。

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在上述因素激勵下，港股中與DeepSeek相關的科技、晶片和汽車股持續上揚。其中，比亞迪收352元大漲7.38%、中芯國際收47.95元急漲5.85%，使恆生科技指數終場也上漲2.7%。

至於房產股漲幅更凌厲。其中，萬科收6.35元急漲16.72%，佳兆業集團收0.208元大漲13.66%，融創中國收2.04元暴漲21.42%，碧桂園收0.435元大漲8.75%。（編輯：邱國強）1140212