緬甸傳將釋放近萬困詐騙園區中國人 泰國安排遣返

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（中央社台北13日電）緬甸妙瓦底地區重要武裝力量克倫邊防軍（BGF）領導人據報開會決議，計劃逮捕、驅逐在妙瓦底從事電信詐騙的華商群體和相關人員，預計涉及1萬人。

香港經濟日報等港媒今天引述泰國媒體作了上述報導， 並稱泰方準備接受克倫邊防軍移交的1萬名中國人。

報導表示，緬甸克倫邊防軍總書記索奇督及高級指揮官貌溫、索丁溫、索牧童開會決議，計劃逮捕、驅逐在妙瓦底從事電信詐騙的華商群體和相關人員，計劃每天透過泰緬第二友誼橋向泰方移交500人。

報導說，正是索奇督及貌溫、索丁溫、索牧童此前批准讓華商在當地從事電信詐騙，如今希望以「交人」行動向泰國方面證明是真心要與泰方合作，徹底解決電信詐騙問題。

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泰緬邊境電信詐騙猖獗，眾多中國民眾被騙至當地從事詐騙，泰國近期對泰緬邊境的緬甸地區祭出斷網、斷電和斷油措施。

中國國家主席習近平日前在北京會見泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）時表示，讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140213