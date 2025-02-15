中國前司法部長唐一軍涉嫌受賄被提起公訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）據中國最高人民檢察院網站，中國前司法部長唐一軍近日被提起公訴。檢察機關的起訴指控稱，唐一軍擔任司法部長、浙江省委常委、遼寧省省長等期間，利用職權非法收受財物，數額特別巨大，依法以受賄罪追究其刑事責任。

中國最高人民檢察院今天表示，唐一軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查完結，經最高人民檢察院指定，由福建省廈門市人民檢察院審查起訴。近日廈門市人民檢察院已向廈門市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知唐一軍享有的訴訟權利，並訊問了唐一軍，聽取了辯護人的意見。

檢察機關的起訴指控稱，唐一軍利用擔任浙江省寧波市委副書記、市紀委書記，寧波市委副書記、政法委書記，寧波市政協主席，浙江省委常委、寧波市委書記，遼寧省委副書記、省長，司法部黨組書記、部長等職務上的便利及職權或地位的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法以受賄罪追究其刑事責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年10月中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對唐一軍作出逮捕決定。

近年中國有3名前司法部長遭到查處，包括唐一軍的前任傅政華，以及傅政華的前前任吳愛英。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140215

唐一軍 中國反腐 中央紀委5日播映專題片