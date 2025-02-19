中國推出「優化消費環境」3年行動方案

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（中央社台北19日電）美中貿易戰升級之際，為擴大內需，中國有關部門今天公布「優化消費環境三年行動方案」，要求各地到2027年要明顯優化消費環境，支持消費升級，加強品質、標準和品牌建設，提升「中國製造」整體形象。

中國國家市場監管總局、國家發改委、工信部、商務部與文旅部17日聯合印發「優化消費環境三年行動方案（2025—2027年）」通知，要求各地貫徹落實，並於今天公布。

行動方案整體要求，到2027年，消費供給提質、消費秩序優化、消費維權提效、消費環境共治、消費環境引領等五大行動深入展開；供給品質不高、市場秩序失範、維權效能不足等問題得到系統治理；商品、服務品質顯著提高，消費風險明顯降低，消費糾紛源頭治理效果顯著，經營者誠信意識普遍增強，消費便利度、舒適度、滿意度大幅提升，「全國消費環境明顯優化」。

在「提升實物消費品質」方面，行動方案要求深入實施消費品工業「增品種」、「提品質」、「創品牌」行動，推進品質基礎設施建設，助力產業鏈供應鏈品質聯動提升，加強汽車、家電、家居、電子產品、紡織服裝、食品等領域品質、標準和品牌建設。實施製造業卓越品質工程，展開企業品質管制能力評價，提升「中國製造」整體形象。

行動方案並要求，深入展開標準國際化躍升工程，推進內外貿產品「同線、同標、同質」。支持老字號創新發展，加快推進服裝服飾、珠寶首飾、皮革製品、化妝品等精品化國潮化時尚化。支持汽車產品、電子產品、家居產品等消費升級，促進汽車換「能」、家電換「智」、家裝廚衛「煥新」。完善再生資源回收體系，暢通消費循環。

行動方案還要求，創造更多消費場景。因地制宜推進首發經濟，推動消費地標建設，聚焦數位消費、綠色消費、健康消費等打造新型消費場景。建設一批商旅文體健深度融合的品質消費集聚區，積極發展「一刻鐘」便民生活圈，深入實施縣域商業建設行動。系統構建數位化消費生態體系，大力促進消費線上線下融合，打造沉浸式、體驗式消費場景。深入推進數位家庭建設，構築美好數位生活新圖景。

行動方案表明要「整治市場交易環境」。持續展開民生領域「鐵拳」行動，重點查處食品領域「兩超一非」、以假充真、以次充好、計量作弊等問題。聚焦網購快遞、電信、裝修、維修、旅遊等行業領域治理「霸王條款」。展開旅遊市場秩序整治，查處非法網路招徠、強迫購物等違法違規行為。

行動方案並表明，規範廣播電視領域訂閱、收費等行為，治理電視「套娃」收費、誘導消費。持續展開網路市場監管專項行動，重拳打擊網路市場中流量造假、刷單炒信、低俗帶貨、違法廣告等違法行為。

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行動方案還提出，強化消費糾紛源頭解決。推動平台型、總部型、連鎖型等大型企業健全消費糾紛解決體系，引導其積極加入消費糾紛線上解決機制。鼓勵實體店承諾無理由退換貨，為消費者提供統一便捷的異地異店退換貨服務。推動跨境電商平台落實消費者權益保護主體責任，建立消費糾紛快速處理機制，做好跨境電商零售進口食品召回工作。到2027年，動態發展線下「無理由退換貨」承諾單位150萬家以上。

行動方案也提到規範市場競爭秩序。加強和改進消費市場反壟斷執法，組織展開民生領域反壟斷執法專項行動，打擊醫藥、公用事業、汽車等領域排除限制競爭行為。展開價監競爭守護行動，查處不按規定明碼標價、價格欺詐、商業混淆、虛假宣傳等違法行為。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140219