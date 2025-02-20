福建召開台商台胞座談會 聲稱完善對台政策措施

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（中央社台北20日電）福建18日召開台商台胞座談會，福建省委書記周祖翼出席並強調，要探索海峽兩岸融合發展新路，共同建設兩岸融合發展示範區，並聲稱會深入落實同等待遇、完善對台政策措施。

據福建日報、福建晚報等媒體報導，本月福建舉辦多個涉台活動，除了18日福建召開台商台胞座談會外，17至19日全國台企聯新春聯誼活動暨福州市台協會換屆系列活動在福建福州舉行，活動以「兩岸連心促融合、榕台引路同發展」為主題，有800多人參加，福建連江桃園體育娛樂有限公司副董事長蔣佩琪連任會長。

在福建台商台胞的座談會上，福州台協會長蔣佩琪、廈門台協會長韓螢煥、全國台企聯會長李政宏等進行分享，國台辦副主任潘賢掌出席並致詞。

周祖翼表示，在中國式現代化建設中，希望廣大台商台胞積極參與，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，共同推動兩岸交流合作，共同創造兩岸關係和民族復興的未來。傳承共同的文化基因，用好共通的文化資源，「自覺做中華文化的守護者、傳承者，持續增進民族認同、文化認同、國家認同」。

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周祖翼聲稱，為台商台胞提供優質服務是各級黨委和政府的共同責任。將在建設兩岸融合發展示範區的過程中，深入落實同等待遇，完善「惠台」政策措施，優化營商環境，把福建打造成為台胞台企登陸的第一家園。

他表示，要維護合法權益，完善涉台法律服務；要擴大社會參與，引導台胞深入參與公共事務，提升歸屬感；要健全服務機制，解決好台商台胞關切的實際問題。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1140220