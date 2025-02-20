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共同社：中國專家將首次取樣未稀釋核處理水

2025/2/20 11:02
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（中央社台北20日電）共同社報導，國際原子能總署（IAEA）19日開始進行東京電力福島第一核電站核處理水排海的追加檢測，中國將在21日首次從核電廠區內的儲罐中直接採集稀釋前的核處理水樣本。

共同社報導，福島第一核電廠核處理水2023年8月啟動排海後，中方表示反對，並要求對海水與儲罐中的核處理水等進行獨立取樣；日本以事關主權為由表示為難，同時也研究透過國際機構主導的形式實現。

基於共識，中方去年10月首次採集海水樣本，本月20日還計劃對水產品取樣。

報導引述日本外務省透露，IAEA的追加監測於19至21日進行。除了IAEA的專家，中國、韓國、瑞士和法國分析機構也參加。

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20日將選取福島縣內卸貨上岸的水產品，由參加國與日本的分析機構測定放射性物質的濃度並比較結果。

21日將在核電站廠區從未經大量海水稀釋的核處理水儲罐中取樣。處理水稀釋後，透過豎井排放入海。中方並要求在豎井等處取樣。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1140220

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