海基會發言人換將 副秘書長黎寶文接棒

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（中央社記者李雅雯台北21日電）海基會秘書長羅文嘉今天宣布，海基會副秘書長黎寶文接棒副秘書長蔡孟君，擔任海基會發言人一職，將共同分擔主持每兩週一次背景說明會。

海峽交流基金會（海基會）21日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，自從到海基會任職後，每兩週一次背景說明會都由其親自主持，從3月1日起，背景說明會維持召開頻率；不過其中一次將由黎寶文主持，蔡孟君也不再擔任海基會發言人一職。

羅文嘉提到，黎寶文擁有美國喬治亞州立大學政治學研究所博士學位，主攻兩岸關係，先前在中山大學中國與亞太區域研究所任教，在海基會任職約半年。期盼海基會每一位副秘書長有不同歷練，也有督導、熟悉業務的訓練，於是做出調動安排。

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海基會目前有3名副秘書長，分別為黎寶文、蔡孟君、高建智。

據海基會、中山大學中國與亞太區域研究所官網介紹，黎寶文為政治大學中國文學系學士、中正大學政治學研究所碩士、美國喬治亞州立大學政治學研究所博士，研究專長為亞太區域研究、美中台三角關係、民主化與威權政體衝突研究。（編輯：周慧盈）1140221