湖北省台辦主任來台 海基會證實有約晤

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國大陸湖北省台辦主任程良勝日前率舞龍技藝團赴苗栗縣表演，陸委會表示，程良勝獲准來台原因出於雙方有約晤；海基會證實，赴約代表人為海基會副秘書長蔡孟君。

海峽交流基金會（海基會）21日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

程良勝日前率舞龍技藝團赴苗栗縣表演，大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑表示，獲准來台原因出於雙方有約晤；苗栗縣長鍾東錦後來對外指稱，陸委會官員當天剛好到縣府，基於禮貌介紹雙方認識，沒有所謂的約晤，梁文傑也不在現場。

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羅文嘉澄清，當天與程良勝進行約晤的是蔡孟君。他說，中國大陸台辦系統官員來台交流或考察，必須先經過陸委會專案同意，同意前提為在台與對等層級官員約晤；倘若陸委會不方便進行，那就由海基會來執行。

「實在很可惜，怎麼會出爾反爾」，羅文嘉批評，雙方在苗栗縣政府進行約晤，過程沒有問題、一切順利，這本來可以是個很好的案例，做為中國大陸相關官員來台的模式，可惜事後看到鍾東錦對外指稱「這是不期而遇」，違反了兩岸兩會進行交流時的承諾與默契。（編輯：周慧盈）1140221