湖北省台辦主任與海基會有約晤 國台辦：不屬實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京26日電）中國大陸湖北省台辦主任程良勝日前獲准來台率舞龍技藝團赴苗栗縣表演，陸委會稱原因是雙方有會晤。國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，陸委會稱湖北省台辦負責人同意與其見面一事，並不屬實。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

中國大陸湖北省台辦主任程良勝日前率舞龍技藝團赴苗栗縣表演，陸委會表示，程良勝獲准來台原因出於雙方有約晤；海基會證實，赴約代表人為海基會副秘書長蔡孟君。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，朱鳳蓮表示，陸委會稱湖北省台辦負責人同意與其見面一事，並不屬實。無論是上海市台辦，還是湖北省台辦，都是在春節期間赴台交流，帶去對台灣民眾的美好祝福，與台灣民眾共慶佳節、共迎新春。「民進黨當局」對行之有年的交流活動硬要搞政治操弄。

海基會秘書長羅文嘉21日表示，當天與程良勝進行約晤的是蔡孟君。他說，中國大陸台辦系統官員來台交流或考察，必須先經過陸委會專案同意，同意前提為在台與對等層級官員約晤；倘若陸委會不方便進行，那就由海基會來執行。（編輯：呂佳蓉）1140226