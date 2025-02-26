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國台辦否認約晤 陸委會：均有記錄在案

2025/2/26 16:56
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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦否認湖北省台辦主任程良勝與海基會副秘書長蔡孟君在台進行約晤；陸委會表示，有辦理正式約晤，參與人員、約晤地點均有詳細記錄在案。

大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面表示，關於中國大陸官員來台，有一定的入境通案處理原則；陸委會先前已有明確說明，有辦理正式約晤，參與人員、約晤地點，均有詳細記錄在案。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人朱鳳蓮否認程良勝在台接受約晤一事。朱鳳蓮指稱，「陸委會稱湖北省台辦負責人同意與其見面一事，並不屬實」。她說，春節期間赴台交流是對於台灣的美好祝福，「硬要搞政治操弄，可笑又可惡」。

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陸委會副主委兼發言人梁文傑20日於例行記者會上表示，不同於上海市台辦主任金梅未能獲得來台許可，程良勝日前可以率舞龍技藝團前往苗栗表演，獲准來台原因正是出於雙方確實有約晤。

海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉21日於背景說明會上證實，前往苗栗與程良勝進行約晤的代表人是蔡孟君，對於苗栗縣長鍾東錦對外指稱「基於禮貌介紹雙方認識」、「雙方不期而遇」說法感到遺憾。（編輯：吳柏緯）1140226

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湖北省台辦主任與海基會有約晤 國台辦：不屬實湖北省台辦主任來台 海基會證實有約晤
蔡孟君
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