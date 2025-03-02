加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

中國央行等單位邀民企座談 承諾大力解決融資難問題

2025/3/2 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）在中共總書記習近平日前召集民企負責人座談後，中國人民銀行等金融單位2月28日聯合召開座談會，邀集民企高階主管參加。會議要求，要下大氣力解決民營企業融資難問題，一視同仁對待各類所有制企業，並增加對民營和小微企業信貸投放。

中國人民銀行官網今天公布，該行2月28日與全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開「金融支持民營企業高質量發展座談會」，人行行長潘功勝、中共中央統戰部副部長兼全國工商聯黨組書記沈瑩等官員出席。

在出席的民營企業負責人中，依文集團、吉利控股、商湯科技、圓通速遞、伊利集團等5家及全聯併購公會負責人說明各自企業經營情況並提出意見建議；而中國工商銀行、人保集團、中信證券、國擔基金等4家金融機構及上海證券交易所負責人也在會中發言作經驗交流。

會議認為，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構一視同仁對待各類所有制企業，增加對民營和小微企業信貸投放。

同時要執行好「金融支持民營經濟25條舉措」，健全民營中小企業增信制度，加快推出規範供應鏈金融業務政策文件；強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二支箭」的撬動引領作用；抓好「科創板八條」、「服務現代化產業體系十六條」、「併購六條」等政策落實落地，支持民營企業通過資本市場發展壯大。

這項會議指出，金融機構要強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資管道，加大各類金融資源要素投入，將民營企業金融服務做實、做深、做精。

google news透過 Google News追蹤中央社

會議強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業「融資難、融資貴」問題，共同營造更優的民營企業發展環境。

此外，會議要求各級工商聯要充分發揮橋梁紐帶和助手作用，深化調查研究，搭建對接平台，會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性；而民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控，堅定不移走「高質量發展」之路。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140302

習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美媒：憂AI機密外洩 中國當局要求科技業高層避免赴美
202
更多編輯台推薦新聞：