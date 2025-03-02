中國央行等單位邀民企座談 承諾大力解決融資難問題

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（中央社台北2日電）在中共總書記習近平日前召集民企負責人座談後，中國人民銀行等金融單位2月28日聯合召開座談會，邀集民企高階主管參加。會議要求，要下大氣力解決民營企業融資難問題，一視同仁對待各類所有制企業，並增加對民營和小微企業信貸投放。

中國人民銀行官網今天公布，該行2月28日與全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開「金融支持民營企業高質量發展座談會」，人行行長潘功勝、中共中央統戰部副部長兼全國工商聯黨組書記沈瑩等官員出席。

在出席的民營企業負責人中，依文集團、吉利控股、商湯科技、圓通速遞、伊利集團等5家及全聯併購公會負責人說明各自企業經營情況並提出意見建議；而中國工商銀行、人保集團、中信證券、國擔基金等4家金融機構及上海證券交易所負責人也在會中發言作經驗交流。

會議認為，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構一視同仁對待各類所有制企業，增加對民營和小微企業信貸投放。

同時要執行好「金融支持民營經濟25條舉措」，健全民營中小企業增信制度，加快推出規範供應鏈金融業務政策文件；強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二支箭」的撬動引領作用；抓好「科創板八條」、「服務現代化產業體系十六條」、「併購六條」等政策落實落地，支持民營企業通過資本市場發展壯大。

這項會議指出，金融機構要強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資管道，加大各類金融資源要素投入，將民營企業金融服務做實、做深、做精。

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會議強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業「融資難、融資貴」問題，共同營造更優的民營企業發展環境。

此外，會議要求各級工商聯要充分發揮橋梁紐帶和助手作用，深化調查研究，搭建對接平台，會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性；而民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控，堅定不移走「高質量發展」之路。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140302