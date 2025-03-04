王滬寧政協口頭報告 兩岸僅提辦基層治理論壇
（中央社記者謝怡璇北京4日電）中國全國政協會議今天下午舉行開幕式，全國政協主席王滬寧發表工作報告。口頭報告並無對兩岸關係、港澳議題有過多著墨，僅在回顧過去一年的部分提到，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會、舉辦第7屆兩岸基層治理論壇等。
中國人民政治協商會議第14屆全國委員會第三次會議4日下午開幕，王滬寧代表政協14屆全國委員會常務委員會做工作報告。這次王滬寧做政協工作的口頭報告涉及兩岸的部分較去年減少，而紙本報告還未向媒體公布。
王滬寧僅在回顧過去一年工作成果中表示，要發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓。堅持大團結大聯合，制定全國政協辦公廳關於服務保障參加政協的民主黨派成員和無黨派人士更好發揮作用的實施意見，有關專門委員會與各民主黨派中央、全國工商聯開展聯合視察調研23次、聯辦協商活動9場。
王滬寧表示，將加強與黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士溝通聯繫。落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與中國交流合作考察。支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會、舉辦第7屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會。
在展望今年工作方面，王滬寧提到「強化思想政治引領、廣泛凝聚共識」，表示越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。
去年政協工作報告中，涉及兩岸的部分提到，圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第6屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。
全國政協14屆三次會議4日下午在北京人民大會堂開幕，10日上午閉幕，會期6天。今天政協的開幕式，中共中央總書記習近平，中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責官員應邀出席。應出席委員2154人，實到2110人。（編輯：呂佳蓉）1140304
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