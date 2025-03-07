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港媒：香港欲超越倫敦金融地位 北京肯定

2025/3/7 11:04
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（中央社記者張謙香港7日電）中國全國政協港區常委姚志勝昨天在政協會議提出，香港應該爭取超越英國倫敦，成為全球第二的國際金融中心；中國國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥回應時稱建議非常好。

星島日報今天報導，姚志勝在港澳全國政協聯組會議上提出了上述建議，列席的丁薛祥對此作出肯定回應，且特別提出要發展生產性服務業，同時強調香港擁有背靠中國、聯通世界的地位。

據報導，姚志勝在建議中表示，中國是全球第二大經濟體，但香港金融中心地位在世界排名只是第三，香港需要符合全球最高標準，列出改革路線圖，力爭超越倫敦。

報導引述香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說，英國於2020年正式「脫歐」後，倫敦的全球競爭力變得較差，反觀香港受惠於全球股市出現「東升西降」行情，仍是亞洲區內重要的國際金融中心。

他表示，香港與倫敦的差距並非「十萬九千里」那麼遠，香港股市資產總值及總市值目前已「完勝」倫敦，不少國際公司都願意在港設立基地。

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此外，香港是中國最為國際化的城市，有背靠中國、聯通世界的優勢，加上近年歐洲政壇動盪，投資者或因避險心態選擇把資金投放至其他市場。

麥萃才建議港府加強發展債券市場，並且吸引中東、東盟（東協）等國家資金來港，以及加大力度推動人民幣國際化，相信「不足3、4年就會超越倫敦」。（編輯：周慧盈）1140307

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