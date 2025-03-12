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財政部對中反傾銷調查 國台辦：應公平對待陸企

2025/3/12 13:59（3/12 14:11 更新）
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針對財政部11日宣布對中國製啤酒與特定熱軋扁軋鋼品，啟動反傾銷稅調查。中國大陸國台辦發言人陳斌華12日回應，有注意到有關情況，籲台灣應公平對待中國大陸企業，妥善處理問題。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月12日
針對財政部11日宣布對中國製啤酒與特定熱軋扁軋鋼品，啟動反傾銷稅調查。中國大陸國台辦發言人陳斌華12日回應，有注意到有關情況，籲台灣應公平對待中國大陸企業，妥善處理問題。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月12日
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）財政部11日宣布對中國製啤酒與特定熱軋扁軋鋼品，啟動反傾銷稅調查。中國大陸國台辦發言人陳斌華回應，注意到有關情況，籲台灣應當公平對待中國大陸企業，妥善處理問題。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，有台灣媒體提問，財政部關務署11日宣布，對中國2大產製類別商品啟動反傾銷稅調查，包括中國製啤酒與特定熱軋扁軋鋼品，中國大陸是否會有進一步的反制措施，甚至是取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

陳斌華僅回應，有注意到有關情況，台灣方面應當公平對待大陸企業，妥善處理有關問題。

另有媒體問，台灣2月對美出口是24年來再次超過對中國大陸與香港的出口，且台商投資美國的比重也超過台商投資中國大陸的比重，陸方將如何應對？

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陳斌華表示，「民進黨當局」推動兩岸經貿脫鉤、產業斷鏈違背經濟發展規律，損害兩岸同胞切身利益。2024年兩岸貿易額達到2929.71億美元，年增9.4%。今年1至2月金額則達431.76億美元，與上一年同期相比成長8.8%，其中大陸對台出口112.45億美元，自台進口319.31億美元，分別增長8.4%和8.9%。充分說明，兩岸經濟合作動力仍然強勁，產業鏈供應鏈仍然穩固，兩岸經濟往來在持續加強而非削弱。

陳斌華稱，將積極完善增進台灣民眾福祉的政策和制度，支持台商台企在大陸發展；持續深化兩岸融合發展，為兩岸同胞謀利造福，在構建新發展格局、實現高質量發展的進程中，為進一步加強兩岸經濟合作開闢新空間。（編輯：吳柏緯）1140312

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