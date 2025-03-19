香港基本法23條滿週年 民團：國安為名打壓自由

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（中央社記者李雅雯台北19日電）香港基本法23條三讀通過滿週年。民團表示，國安理由成為香港政府打壓異議人士新常態，跨境鎮壓手段也沒有停下來，呼籲台灣政府對於跨境鎮壓問題擬定具體因應措施。

在台港人團體香港邊城青年與多個民團19日上午在立法院中興大樓召開「香港基本法23條實施將滿一年記者會」。香港基本法23條去年3月19日由香港立法會三讀通過、去年3月23日刊憲正式實施。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，香港基本法23條實施即將滿週年，可觀察到中國跨境鎮壓型態愈來愈多，召開記者會主要訴求有3個，包括反對香港國安惡法、聲援香港政治犯、拒絕中國跨境鎮壓。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，香港基本法23條立法迄今，可以看到國安名義成了系統性打壓異議人士新常態，香港政府用非常荒謬的方式定罪和平表意行動，呼籲中國政府、香港政府廢止基本法23條與港區國安法。

邱伊翎提到，香港政府一再地用國安名義合理化對於和平表達意見者的騷擾，幾乎成為常態性處理這類案件的手段，這些都是違反國際人權法的情況，現在觸角也伸及海外港人或其親友，必須予以譴責；呼籲國際社會共同關注跨境鎮壓問題。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔強調，台灣政府應該建構難民庇護制度，不要以空泛的、抽象的國家安全問題做為理由，台灣若要積極地成為國際社會成員，必須實踐國際人權義務，提供被中共迫害群眾一個完善難民庇護機制。

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民間司法改革基金會副執行長李明洳表示，台灣社會、國際社會不可以減少對於香港民主倒退的關注度，呼籲一起持續關切還在為人權奮鬥的人權工作者的狀況，這也是對於他們的努力表達支持。

台灣青年世代共好協會副理事長林思愷指出，中國政府跨境鎮壓的最大目的是要讓人害怕、自我審查，甚至認為不應該談論政治。台灣、香港是對抗中國擴張最前線 ，台灣人要站出來，對於「一國兩制」說不，捍衛台灣現有主權地位、建立中國勢力擴張防護牆。（編輯：廖文綺）1140319