加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB東京海外賽道奇2連勝 大谷翔平開轟、佐佐木朗希初登板飆火球
首頁 / 兩岸

中國供應商再受壓 好市多要求降價抵美加徵關稅

2025/3/19 21:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）川普政府連兩波對中國商品徵收10%關稅後，中國供應商接連承受美國大型零售商要求降價的巨大壓力。繼沃爾瑪後，英媒報導，美國好市多近來也向中國供應商施壓降價，以因應美國向中國加徵關稅的影響，但此舉增加了被中國關注的風險。

英國金融時報報導，這一消息來自2家中國供應商，並形容好市多（Costco）是「嚴重依賴從中國進口」的美國倉儲式零售商。而更多的中國供應商表示，沃爾瑪（Walmart）及其他的頂級零售商，也向他們提出類似要求。

這意謂著，中國供應商在受到壓力下需要降價，以吸收這些美國大型零售商，因美國總統川普（Donald Trump）對中國商品加徵關稅所提高的成本。

儘管好市多向中國供應商施壓，但報導提到，隨著美中貿易戰升級導致政治緊張加劇，此事加大了中國方面關注這種施壓的風險。

另據路透社報導，好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）3月稍早在季度財報電話會議上表示，如果關稅導致進貨價格大幅上漲，好市多將考慮調整其國際供應鏈。

根據瓦克瑞斯的說法，好市多在美國市場約1/3的銷售額來自進口商品，其中將近一半來自中國、墨西哥和加拿大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彭博7日報導，在川普政府對中國加徵關稅下，沃爾瑪以「一對一」方式分別與中國供應商談判，要求他們承擔美方這兩波對中國加徵的關稅成本，每波降價幅度最高達10%，形同全部吸收。廣東一名廚具供應商對此形容，降價10%「等於直接破產」。

央視旗下帳號「玉淵譚天」12日則披露，中國商務部等部門11日即針對沃爾瑪要求中國供應商大幅降價予以約談，並直指這一企圖轉嫁負擔的舉動將「擾亂市場秩序」。報導並警告，若沃爾瑪堅持這一作法，「那等待沃爾瑪的，就不只是約談」。（編輯：邱國強）1140319

川普
歐盟外交首長指俄方無意讓步 稱不能接受克宮要求川普蒲亭通話後 俄烏互控對方攻擊基礎設施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：