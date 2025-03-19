中國供應商再受壓 好市多要求降價抵美加徵關稅

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（中央社台北19日電）川普政府連兩波對中國商品徵收10%關稅後，中國供應商接連承受美國大型零售商要求降價的巨大壓力。繼沃爾瑪後，英媒報導，美國好市多近來也向中國供應商施壓降價，以因應美國向中國加徵關稅的影響，但此舉增加了被中國關注的風險。

英國金融時報報導，這一消息來自2家中國供應商，並形容好市多（Costco）是「嚴重依賴從中國進口」的美國倉儲式零售商。而更多的中國供應商表示，沃爾瑪（Walmart）及其他的頂級零售商，也向他們提出類似要求。

這意謂著，中國供應商在受到壓力下需要降價，以吸收這些美國大型零售商，因美國總統川普（Donald Trump）對中國商品加徵關稅所提高的成本。

儘管好市多向中國供應商施壓，但報導提到，隨著美中貿易戰升級導致政治緊張加劇，此事加大了中國方面關注這種施壓的風險。

另據路透社報導，好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）3月稍早在季度財報電話會議上表示，如果關稅導致進貨價格大幅上漲，好市多將考慮調整其國際供應鏈。

根據瓦克瑞斯的說法，好市多在美國市場約1/3的銷售額來自進口商品，其中將近一半來自中國、墨西哥和加拿大。

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彭博7日報導，在川普政府對中國加徵關稅下，沃爾瑪以「一對一」方式分別與中國供應商談判，要求他們承擔美方這兩波對中國加徵的關稅成本，每波降價幅度最高達10%，形同全部吸收。廣東一名廚具供應商對此形容，降價10%「等於直接破產」。

央視旗下帳號「玉淵譚天」12日則披露，中國商務部等部門11日即針對沃爾瑪要求中國供應商大幅降價予以約談，並直指這一企圖轉嫁負擔的舉動將「擾亂市場秩序」。報導並警告，若沃爾瑪堅持這一作法，「那等待沃爾瑪的，就不只是約談」。（編輯：邱國強）1140319