庫克到訪浙江大學 蘋果捐1.3億元支持程式設計教育

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（中央社台北26日電）剛在北京出席完中國官方論壇的美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook），今天到訪浙江大學。蘋果公司宣布向浙江大學捐贈人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元），深化其對中國下一代開發者的支持。

綜合證券時報等中國媒體報導，庫克26日到浙江大學紫金港校區參加行動應用創新賽十週年活動。蘋果公司與浙江大學是行動應用創新賽的合作伙伴，該大賽重點推廣程式設計教育。

庫克表示，「我們相信程式設計是一項強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。我們很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。」

蘋果表示，該公司致力於支持中國的開發者創建自己的應用程式業務，幫助他們掌握成為世界一流的應用程式開發者和企業家所需的技能。

蘋果公司將與浙江大學共同設立Apple行動應用孵化基金，提供最尖端的技術培訓，包括應用程式開發、產品設計等專業課程。

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庫克在中國的行程一向備受矚目，他日前剛在北京出席中國發展高層論壇，中國總理李強出席論壇開幕式並致詞。

近年蘋果在中國的業務面對不少挑戰。今年2月傳出蘋果會與中國電商巨擘阿里巴巴集團合作，讓蘋果的人工智慧系統可以順利推展到中國iPhone用戶。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140326