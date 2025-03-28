習近平會見外企高層 盼外資不盲從各種干擾穩定行為

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（中央社台北28日電）中國國家主席習近平今天在北京會見40多家大型跨國企業高層時表示，希望外資企業採取務實行動，不盲從各種干擾全球產供鏈安全穩定的行為。

中國官媒央視新聞披露，會見上午在北京人民大會堂舉行，包含美國聯邦快遞（FedEx）、德國賓士、日本日立等大型跨國企業參加。在40多家外企中，4家來自美國、15家來自歐洲、5家來自亞洲、1家來自南美，涵蓋科技、製造、能源等領域。

另據路透社，參與會見的外企高管還包括英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、渣打銀行（Standard Chartered）。

習近平在會見中表示，「我謹向所有參與和支持中國發展的外國企業表示衷心的感謝」，並提到「外商企業貢獻了中國進出口總額的1/3、工業增加值的1/4、稅收的1/7，創造了3000多萬個就業崗位」。

此外，據香港星島日報，習近平說，希望外資企業、特別是跨國公司發出理性聲音，採取務實行動，抵制各種開歷史倒車的行為，擺脫零和博弈，促進合作共贏；希望外資企業不畏浮雲遮望眼，不盲從各種干擾全球產供鏈安全穩定的行為。

習近平還肯定外資企業在推動中國改革開放和現代化建設中發揮了重大作用，外資帶來的先進技術和管理經驗對中國企業發展和人才培養產生積極影響。

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習近平指出，國際經濟環境近年變化大，中國制定了穩外資系列政策，持續打造投資中國品牌，希望廣大外資企業打消疑慮、堅定信心，放手來中國發展。

習近平也說，外資企業這些年在中國發展確實遇到一些問題，涉及國內管理的問題，中國將著力解決市場准入中「大門開、小門不開」的具體問題，加快構建全國統一大市場，著力整治一些領域的內捲式競爭。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140328