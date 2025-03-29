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反電動車市場內捲 中國發改委：將整治市場亂象

2025/3/29 20:18
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（中央社台北29日電）中國電動車市場內捲。中國國家發改委負責人今天表示，將著力整治市場亂象，規範競爭秩序，維護公平的競爭。

據中國官媒央視新聞報導，2025中國電動汽車百人會論壇在北京舉辦。國家發展改革委相關負責人表示，當前中國汽車行業無序競爭的問題比較突出，有的企業不惜犧牲利潤搶佔市場，虛假宣傳惡意抹黑等現象也時有發生。

他稱，不僅短期內造成行業利潤下降，長期下去，還將影響技術創新、產品的質量安全，削弱產業的競爭力。

國家發展改革委相關負責人表示，加強汽車市場的價格監測、行業自律、輿論引導，嚴格市場監管，嚴格查處技術標準不達標、質量安全不過關的產品，守牢質量安全底線，規範招商引資。按照加快構建全國統一大市場的要求，打破地方保護和市場分割。

中國商務部相關負責人談及，未來將深入實施汽車「以舊換新」，適當加大換購電動車的支持力度，釋放存量消費潛力。持續聚焦電動車流通堵點，著力強化配套保障。

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比亞迪集團董事長王傳福在會上表示，中國電動車在技術、產品與產業鏈，均領先全球大概3至5年。要把握這個窗口期，堅持開放創新，以更高層次的綠色技術和產品，推動更高水準的對外開放，在優勢互補和開放合作中出海。

小米集團董事長雷軍指出，小米已經和多位夥伴達成共識，很快小米汽車的生態產品就會出現在同行的車上，實現共享資源。小米的戰略是「人車家」生態戰略，願意開放生態和大家一起合作。（編輯：呂佳蓉）1140329

#中國商務部
#比亞迪
#小米汽車
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