南華早報：習近平計劃4月出訪馬來西亞越南柬埔寨

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（中央社台北31日電）南華早報今天引述外交消息表示，中國國家主席習近平很可能4月中旬出訪馬來西亞、越南及柬埔寨，計劃在馬來西亞停留3天。習近平此次出訪正值該地區對美國外交政策感到焦慮，而中國努力加強與周邊國家的關係。

報導引述消息人士表示，習近平此次出訪馬來西亞，是以去年11月習近平在北京與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）富有成效的會晤為基礎。此次馬來西亞之行一定對加強雙邊關係是正面的。

此次東南亞之行是習近平今年首次出訪，也正值中國正在推動與周邊國家加強關係，並將自己塑造成一個可靠、負責任的地區夥伴。

與此同時，外界對於美國對該地區承諾的擔憂也加劇，特別是美國總統川普似乎對其歷史上的盟友和夥伴關係的價值提出質疑。

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中國與該地區有很強的貿易關係，但同時與多個國家在南海主權上出現爭端。

報導表示，習近平每年只出訪幾次，出訪行程通常被視為國家的優先事項。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140331