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避高關稅 美媒：部分iPhone擬在印度生產

2025/4/8 18:10（4/8 18:33 更新）
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圖為iPhone 16系列手機。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）華爾街日報引述知情人士報導，嚴重依賴中國製造的蘋果公司計畫從印度向美國出口更多iPhone，以抵消關稅帶來的高成本。

華爾街日報（WSJ）中文網今天報導，這項調整是蘋果公司試圖爭取美國總統川普（Donald Trump）關稅豁免的短期因應計畫之一。知情人士說，蘋果公司認為目前形勢太不明朗，還不會顛覆蘋果（Apple Inc.）以中國為中心的長期供應鏈投資。

據TechInsights的數據，對中國商品加徵關稅可能讓目前零售價1100美元的iPhone 16 Pro硬體成本增加約300美元，蘋果目前的硬體成本為550美元。蘋果可透過從印度進口手機來限制損失，印度的關稅稅率約為中國的一半。

美國銀行（Bank of America）的分析師預計，蘋果公司今年將在印度生產約2500萬支iPhone，通常其中約1000萬支會供應印度本土市場。蘋果若將所有印度製造的iPhone都轉銷美國，今年將可滿足美國市場約50%的需求。

報導表示，蘋果公司在中國生產許多iPhone零組件，近年也在印度組裝更多iPhone，蘋果公司因此能將印度標記為這些設備的原產國，因為iPhone在印度經歷了「實質性轉變」，也就是從一堆零件變成一支功能齊全的智慧型手機。

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2017年以來，蘋果公司一直與合作夥伴合作在印度組裝iPhone，從老款機型開始，逐漸擴展到最新機型。

另外，越南已成為生產AirPods、Apple Watch和iPad的中心。據川普的對等關稅計畫，越南面臨的關稅稅率為46%，幾乎與中國同樣的高。但與越南領導人通話後，川普上週在社群媒體發文暗示，他可能會提供一項更好的協議。（編輯：周慧盈/邱國強）1140408

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