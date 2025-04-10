加強周邊國外交關係 習近平15至17日出訪馬來西亞

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（中央社記者謝怡璇北京10日電）據南華早報早前消息，中國國家主席習近平下週將出訪馬來西亞、越南及柬埔寨。據報導，馬來西亞政府昨天宣布，習近平將於15至17日訪問馬來西亞，此行是習近平相隔12年再訪馬來西亞。

據香港明報報導，馬來西亞政府發言人法米（Fahmi Fadzil）昨天宣布，習近平將於4月15至17日訪問馬來西亞，法米形容此行是馬來西亞尋求與其他國家改善貿易關係所作的努力之一。目前中國尚未發布此一訊息。

此行將是習近平相隔12年再訪馬來西亞。習近平曾在2013年10月訪問馬來西亞，當時與馬來西亞達成多項協議，並將中馬「戰略性合作關係」提升為「全面戰略夥伴關係」。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也曾於2024年11月訪問中國，會見習近平。當時習近平說，作為亞洲發展中國家和新興經濟體重要代表，中馬雙方要在國際和地區問題上加強溝通配合，堅定相互支持，共同反對保護主義，促進貿易和投資自由化便利化。

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報導指出，馬來西亞媒體普遍認為，由於今年是由馬來西亞輪值東協主席國，習近平到訪將有利於促進中國與馬來西亞、東協之間的關係。

南華早報3月31日曾報導，習近平很可能在4月中旬出訪馬來西亞、越南及柬埔寨。此次東南亞之行是習近平今年首次出訪，也正值中國正在推動與周邊國家加強關係，並將自身塑造成一個可靠、負責任的地區夥伴。（編輯：呂佳蓉）1140410