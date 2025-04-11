川習通話緩解貿易戰？ 美專家：時機尚未成熟

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（中央社記者謝怡璇北京11日電）美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%，美中貿易戰持續升級，美國認為雙方可透過通話解決問題，中方則堅持對話應在平等原則下進行。美國專家指出，目前中美並沒有充分準備通話，對話時機尚未成熟。

川普在第2任期間連番對中國加徵關稅，據美媒報導，白宮官員證實，目前對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%；中國也自台北時間10日中午12時1分起，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵84%關稅。

在對等關稅生效後，中國方面透過外交部及商務部的表態，不斷重申中方立場，稱談判大門未關，但對話須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；若美國執意要打貿易戰、關稅戰，中方也將奉陪到底。

在中美貿易戰升溫的情勢下，美方目前仍認為中國國家主席習近平會與美方通話。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9日表示，總統川普「預期將與中國國家主席習近平對話」，並表示兩個大國領袖可以透過電話溝通，共同解決問題。

不過有專家認為雙方通話的時機仍不成熟。據德國之聲中文網報導，華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass），在X平台上分析習近平目前未與川普通話的原因。

何瑞恩表示，中國領導人主動聯繫美國總統的情況極為罕見，過去的特例像是前中國國家主席江澤民2001年在911事件後向美國前總統小布希（George W. Bush）致電慰問。此外，在中國的外交文化中，「領導人通話」意味著必定有成果，因此事前需經過精心策劃、反覆磋商，防止意外或失敗。

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何瑞恩認為，當前中美之間並沒有為通話進行充分準備，中方沒有把握控制通話節奏和結果，且在沒有預設的談話框架下，更讓中方難以預測川普的談話內容。若對話演變為公開衝突或羞辱，恐怕會對習近平個人形象和中國的外交立場造成嚴重影響。中國方面仍更傾向於在對等、預設框架下進行高層接觸。

據CNN報導，川普的團隊明確地告訴中國官員，習近平應該要求與川普通話。何瑞恩認為，若前提是「必須由習近平主動聯繫川普」，那麼短期內為美中之間日益升級的貿易戰找到緩解出口的可能性將非常低。若要打破僵局，可能需要其他更有創意的方法。（編輯：呂佳蓉）1140411