關稅衝擊 國台辦：出口導向型台商短期受一定影響

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（中央社記者謝怡璇北京16日電）美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%。中國大陸國台辦今天表示，大陸台商在內的出口導向型企業短期會受到一定影響，將積極完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，幫助台商轉型升級。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，由於關稅壁壘高處，短期而言，包括大陸台企在內的出口導向型企業會受到一定影響，但從長期來看，大陸經濟穩定向好的支撐條件和基本趨勢持續發展，完全有信心繼續擔當世界經濟增長的主要貢獻者，以及為加強兩岸經濟合作、兩岸融合發展拓展更廣闊的空間。

朱鳳蓮稱，將積極完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，幫助大陸台商台企轉型升級、擴大內需。國台辦主任宋濤也將在18日於江蘇省南京市召開台商座談會，聽取在大陸台商台企的意見、建議。

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朱鳳蓮提到，大陸事業舞台大、市場前景廣、政策預期穩、安全形勢好的優勢進一步凸顯，始終是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。今年1至2月，兩岸貿易額達人民幣3103.4億元，年增10%；大陸實際使用台資美元7.1億元，年增83.7%；新設台商投資企業921家。

朱鳳蓮說，美國濫施關稅，挑動全球範圍貿易戰，威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉，兩岸民眾理應和衷共濟，攜手應對外部風險挑戰，堅定維護正當發展權益和中華民族利益。（編輯：陳鎧妤）1140416