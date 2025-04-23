上海車展智慧駕駛宣傳轉低調 姚安娜現身引騷動

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（中央社記者張淑伶上海23日電）2025上海車展今天登場。在小米電動車事故後及官方要求下，智慧駕駛宣傳雖轉趨低調，但仍是華為等多家廠商標榜的特色。華為「二公主」姚安娜赴展位參觀更引發一陣騷動。

2025上海國際汽車工業展覽會（上海車展）4月23日至5月2日舉行。在行業產能過剩、多品牌不斷降價競爭的大環境下，這次車展將主題定為「擁抱未來，共贏未來」，有意追求更高的視野。

華為從通訊巨擘到與開發智慧駕駛方案，旗下鴻蒙智行的新款電動車「問界M8」這次在車展受到關注。華為創辦人任正非的二女兒、在演藝圈發展的姚安娜不預期地來到展場聆聽導覽，多家自媒體簇擁在旁，彷彿再度為華為產品拍攝宣傳片。

除了華為，多家車企都標榜擁有智慧駕駛，被視為中國造車新勢力之一的小鵬汽車也提出「AI改變世界」，不過，在功能宣傳用語上明顯已經低調。

一輛小米SU7電動車日前在安徽高速路段發生事故釀3死，使中國社會對智慧駕駛系統的安全產生疑慮。中國工信部16日公告，明令「不要出現自動、自主、智駕、高階智駕，建議用組合輔助駕駛」及「禁用代客泊車，一鍵召喚，遠程遙控」。

行業媒體「汽車公社」指出，原本很多車企計劃在上海車展上，為自家的智駕系統大造聲勢，但在主管部門出手後，上海車展的車企展商對智駕宣傳的熱度已普遍退燒，有的車企在發布會上已經開始弱化智駕的表達，有的車企在和媒體溝通時，已經開始用上了「組合輔助駕駛」的新詞。

小米汽車今年首次參加上海車展，但當前熱度最高的新品YU7並未參展，展台上仍將SU7全系列產品作為重點展示。

除了汽車本身，輔助駕駛方案供應商也走向台前。根據21世紀經濟報導，商湯絕影等企業首次參展。本次汽車科技及供應鏈展區展出面積達到約10萬平方公尺。

新能源科技也是展會亮點之一。吉利控股集團旗下醇氫科技，展現了從二氧化碳捕集到終端應用的綠色甲醇全鏈路閉環解決方案。

根據中國汽車工業協會，2024年中國汽車產銷量均超過3100萬輛，其中新能源汽車產銷均超過1280萬輛，連續10年位居世界首位。中國政府鼓勵新能源車發展，外資車廠由於不及轉型，近年在中國銷量已大為降低。

在豪華車市場，中國國產品牌也逐步搶占原本外企的消費族群。吉利旗下的極氪9X定位為超豪華SUV車型，是極氪品牌的首款混合動力車型；有眾多新技術加身的比亞迪「仰望U8」及加長版「U8L」也將首發亮相，這些都是售價超過人民幣100萬的車款。

韓國品牌本次缺席上海車展，引發議論，背後原因與其在中國銷量年年下滑有關。

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在美中關稅戰之下，儘管中國汽車整車出口到美國數量很少，但仍為相關進出口車款蒙上陰影。財新網報導，上汽通用從美國進口部分零部件和向美國出口整車的業務受到影響，上汽通用總經理盧曉22日說，公司股東雙方正在探討應對措施。

報導引述分析人士稱，2024年，中國共向美國出口整車10.7萬輛，年增58.1%，其中約有8成來自美國通用汽車和福特汽車，它們利用設在中國的合資車企生產燃油車，並回銷美國。（編輯：邱國強）1140423

問界M8定位家庭智慧旗艦SUV，攜多項華為尖端科技。這款備受關注的新車型在正式銷售的24小時內，訂單數量就超過了3.2萬輛，熱銷引發話題。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月23日

吉利控股集團旗下高端電動車品牌極氪（ZEEKER）汽車在2025上海車展的展位。近年外企在中國汽車銷售快速下滑，即使豪華車市場，也逐漸被中國國產品牌占據。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月23日

零跑汽車屬於中國造車新勢力之一，3月交付3.7萬台車，年增幅逾150%，力壓理想、小鵬汽車，成為新勢力月度銷量榜首。在2025上海車展上，零跑發布B01純電動車。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月23日

華為從通訊巨擘到與開發智慧駕駛方案，旗下鴻蒙智行與多家車企合作。圖為華為在2025上海車展展位，標榜其智慧駕駛的高品質。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月23日

聯發科23日在上海車展發表3奈米智慧座艙平台C-X1，以及車載通訊旗艦平台MT2739。副總經理張豫臺表示，C-X1整合輝達Blackwell繪圖處理器與深度學習加速器，提供滿足未來智慧座艙需求的AI算力。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月23日