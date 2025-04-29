關稅戰壓力影響出口 中國約5成外貿商減少對美業務

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（中央社台北29日電）美中關稅戰對外貿造成直接衝擊，中國貿促會近日發布調查指出，近50%的中國國內外貿企業將減少對美國的業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新市場，彌補缺口。

綜合香港經濟日報、經濟參考報，中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）向中國全國1100多間外貿企業進行問卷調查，並於近日舉行記者會，發布調查結果。

中國貿促會新聞發言人趙萍表示，受訪企業普遍表示，頻繁變化的關稅政策大大增加不確定性，令企業難以做出長遠規劃，「在政府的穩外貿支持政策幫助下，正在開闢替代市場、拓展內銷市場和增強供應鏈韌性，千方百計克服當前的挑戰」。

調查結果顯示，有近50%的受訪外貿企業表示將減少對美國的業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場，藉此彌補減少對美出口後出現的缺口。

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趙萍稱，中國貿促會將進一步加快對中國企業赴國外參展、辦展的審批。截至目前，2025年已審批計劃出國展覽項目1235項，在貿企通平台發布貿易資訊近萬筆，幫助企業在第一時間了解海外市場變化和尋找商機。

對於美中關稅戰引發的貿易問題，趙萍也以中國官方一貫的說法強調，「中國開放的大門始終向包括美國企業在內的所有外資企業敞開」，中國利用外資的政策沒有改變，亦不會改變，希望「美方順應中美兩國和世界共同期待，停止以關稅為武器進行極限施壓」。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140429