加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 兩岸

關稅戰陰影籠罩 中國宣布5月辦貿促峰會加強合作

2025/4/29 13:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）在美中關稅戰的壓力之下，中國宣布將在5月22日於北京舉行全球貿易投資促進峰會，藉此開拓市場、穩定供應鏈。官方稱當前世界要合作而非對抗，並表示即使減少美國飼料和油料進口，也不會影響中國糧食與能源供應。

據星島日報、中新社報導，中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）宣布今年的「全球貿易投資促進峰會」，將於5月22日在北京釣魚台國賓館舉行，主題為「擁抱數智時代，攜手共同發展」，並聲稱在世界要公道而非霸道，要開放而非封閉，要合作而非對抗的今天，召開這場峰會可謂「正逢其時，恰逢其勢」。

中國貿促會新聞發言人趙萍稱，目前國際社會面臨單邊主義、保護主義、霸凌霸權的衝擊，嚴重影響全球經濟秩序和多邊貿易體制，各國工商界迫切希望加強交流對話，攜手應對挑戰。

針對今年的峰會，趙萍說全體會議的議題為「數智賦能，共建更加安全穩定開放合作的全球產業鏈供應鏈」，論壇將圍繞「數智驅動，營造開放公平的創新生態」、「數智時代的全球貿易投資合作」等議題探討。此外，還將發布「2025年全球貿易投資促進峰會北京倡議」。

自從美國宣布對等關稅以來，中國除了持續針對出口貿易政策進行調整與拓產新興貿易市場外，對美國也持續採取強硬態度，向美國商品加徵125%關稅反擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導提到，中國國務院新聞辦公室28日邀請多個部會商討、說明穩就業、穩經濟政策。

國家發改委副主任趙辰昕在會中提到，將根據情勢變化及時發布增量儲備政策，同時強調中國內外市場供應充足，價格總體穩定，中國即使不採購美國的飼料，對中國糧食應沒有影響；同時，去年中國進口美國原油、天然氣、煤炭總量少，企業減少甚至停止進口美國能源，對中國國內能源供應沒有影響。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140429

#中國國務院
#釣魚台
#北京
#美國
#中國貿促會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：