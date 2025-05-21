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中國統計造假層出不窮 經濟大省江蘇也被糾正

2025/5/21 12:26
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（中央社台北21日電）中國官方公布的經濟數據，是外界了解中國經濟的重要參考訊息，但中國國家統計局指出，包括經濟大省江蘇在內，有多地2024年都還存在統計造假、官方干預統計等問題。

綜合北京青年報、人民網報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳在2018年9月印發「防範和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定」，此後開始對31個省（區、市）、新疆生產建設兵團和12個國務院部門展開多次常規統計督察。

2024年常規統計督察自當年11月啟動，督察組進駐山西、遼寧、江蘇、浙江、海南、重慶、寧夏和科學技術部、國家市場監督管理總局、國家金融監督管理總局。

據報導，中國國家統計局5月15日向海南省委、省政府反饋了2024年常規統計督察意見，指當地落實防治統計造假主體責任不夠扎實；引導推動地方各級領導干部樹立和踐行正確政績觀還有偏差，給統計數據真實性帶來風險隱患；有的企業（項目）統計數據存在失實問題等。

同一天，中國國家統計局也向重慶市委、市政府反饋了2024年常規統計督察意見，認為重慶市統計工作仍然存在一些與海南類似的問題，並指當地官員「以數據造假謀取虛假政績問題仍有發生，有的地方以『調度經濟』為名調度數據、干預統計工作」，有的區縣統計造假等問題依然存在等。

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20日，中國國家統計局向江蘇省委、省政府反饋了2024年常規統計督察意見，同樣指出江蘇省統計工作存在上述這些問題，並指當地防治統計造假責任落實不夠到位，有關地區仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題。

根據官方資料，江蘇是中國GDP排名第2的省分，僅次於廣東。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140521

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