哈佛蔣雨融引熱議 分析：輿論對中國社會公平有焦慮

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（中央社台北3日電）在美國哈佛大學畢業典禮代表致 詞的中國女學生蔣雨融引起眾多質疑，中國官媒環球時報前總編輯胡錫進認為，輿論場對中國社會公平存在焦慮是這個現象的深層原因之一。

美東時間5月29日哈佛大學舉行畢業典禮，蔣雨融是3名致詞的畢業生之一。此事在中國網上引發熱議，質疑蔣雨融是靠父親關係「走後門」進入哈佛。

綜合香港媒體報導，胡錫進昨天在中國社群平台發文說，這場演講顯示蔣雨融在哈佛的成績得到校方認可，這是她個人的精彩時刻，對哈佛中國學生的整體形象也是積極因素。

不過，胡錫進說，蔣雨融身世和教育履歷隨後迅速被網友找了出來，並說「她進哈佛得到了中國綠發會（中國生物多樣性保護與綠色發展基金會）秘書長的推薦，她的父親是中國綠發會的管理人員（疑似高層）之一」，而蔣雨融的學士學位則是在英國和美國拿到的。

他認為，許多人對蔣雨融擁有並使用這些普通人家孩子不可企及的資源產生強烈「不公平」感，因此引發中國社會對她占有資源的不滿。

胡錫進分析，這種情緒的迅速發酵「在當下的（中國）社會有其深刻根源，因此非常值得理解」。

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他並指出，「在當前優質教育資源競爭激烈，畢業後工作難找的情況下，公平尤其是實現社會情緒平穩的關鍵事項，全社會要不遺餘力地從各個角度對它（公平）進行完善」。

胡錫進直言，蔣雨融的家庭雖非大富大貴，但因較為了解國際上的求學門路，經濟上也負擔得起，只是對草根階層來說「依然較難發現、獲得」，反映當前中國社會仍存廣義「不公平」的現實，「互聯網視角遇到事情會先朝『公平與否』的方向審視，這成了當下的輿論慣性之一」。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140603