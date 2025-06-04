搶救婚育意願 四川擬大幅增加婚假產假天數

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（中央社記者李雅雯上海4日電）中國少子化危機蔓延，地方政府出招搶救婚育意願。其中，四川省擬修法將5天婚假延長為20天、生育假（產假）加長1個月，以生第3個孩子為例，將可休150天，目前正公開徵求意見。

四川省衛生健康委員會官網5月30日發布「四川省人口與計劃生育條例（修正草案徵求意見稿）」，擬對婚假、生育假等內容加以調整，目前草案為公開徵求意見階段。

意見稿提到，擬對現有婚假、生育假天數加以調整。擬將婚假從現有5天延長為20天，自願參加婚前醫學檢查者可再增加5天，也就是最長可達25天。

在延長生育假部分，按照符合法律、法規生育的孩子次序設立生育假遞增機制，擬將生育一孩生育假延長為90天、生育二孩120天、生育三孩150天，也就是在現行60天基礎上，對生育一孩、二孩、三孩分別延長1個月、2個月、3個月。

草案其他修正要點還包括，將男性護理假從20天延長至30天，可加以宣導夫妻共擔育兒責任；完善婚育假期計算規定，避免實務執行分歧或矛盾；用人單位不落實婚育假期規定者，將由人力資源社會保障部門要求改善。

草案並要求縣級以上政府統籌多管道資金，建立合理的生育休假成本共擔機制，保障婚育假期確實落實。草案對外徵求意見時間為5月30日至6月30日。

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