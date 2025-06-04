陸委會要查旺中集團代表 國台辦稱表達認同是權利

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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）陸委會表示，第二屆海峽兩岸中華文化峰會是統戰性質強烈的大拜拜活動，將依法查處旺中集團代表。中國大陸國台辦今天回應稱，與會人士表達「都是中國人」的認同是他們的自由與權利。

中國大陸5月28日、29日分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。陸委會副主委梁文傑5月29日表示，這是「統戰性質非常強烈」的大拜拜活動。

陸委會1日並表示，旺中集團代表在「海峽兩岸中華文化峰會」發表附和中共對台統戰宣傳作為、傷害國家主權言論，危害國家利益。政府將檢視該行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。

國台辦今天以發言人朱鳳蓮的名義發文稱，近日舉辦的第二屆海峽兩岸中華文化峰會，兩岸文化、學術領域等各界代表人士有800餘人與會。

朱鳳蓮稱，與會的台灣人士在會上表達「兩岸一家親」、「都是中國人」的認同，表示「將銘記在文化傳承中的責任與使命」，是他們的自由和權利，也是台灣內部要和平、要發展、要交流、要合作主流民意的「真實反映」。

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她批評「民進黨當局」渲染「統戰威脅」，煽動「反中抗中」，恐嚇打壓支持兩岸關係和平發展、參與兩岸文化交流的台灣團體、人士，變本加厲阻撓限制兩岸交流交往，製造寒蟬效應。

此前，旺旺集團總經理蔡旺庭在「海峽兩岸中華文化峰會」上表示，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持，感謝祖國的市場發展紅利，更銘記作為中華兒女，在文化傳承中的責任與使命」。（編輯：楊昇儒）1140604