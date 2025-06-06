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刺激消費資金耗盡 中國多地補貼買手機家電喊停

2025/6/6 17:34（6/6 18:06 更新）
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陸媒6日報導，中國多地促進手機、家電等消費品以舊換新的「國補」近日相繼喊停，主因是補貼資金耗盡。圖為3月5日，消費者在北京一家門市選購手機。（中新社提供）中央社 114年6月6日
陸媒6日報導，中國多地促進手機、家電等消費品以舊換新的「國補」近日相繼喊停，主因是補貼資金耗盡。圖為3月5日，消費者在北京一家門市選購手機。（中新社提供）中央社 114年6月6日
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（中央社台北5日電）中國電商平台大力促銷618消費節之際，傳出大利空。多地促進手機、家電等消費品以舊換新的「國補」近日相繼喊停，主因是補貼資金用完了。中國中央政府是否會再下發補貼資金，有待觀察。

中國官方為刺激低迷內需消費去年9月推出家電以舊換新補貼，今年利用「超長期特別國債」投放人民幣3000億元（下同，約新台幣1.25兆元），補貼範圍擴及至手機、平板、智慧手表等電子產品，補貼至12月31日截止，確實帶動相關消費增長。

據中國商務部公布，截至5月31日，2025年消費品以舊換新5大品類合計帶動銷售額1.1兆元，發放直達消費者的補貼約1.75億份。其中，4986.3萬名消費者購買12大類家電產品7761.8萬台；5352.9萬名消費者購買手機等數位產品5662.9萬件；電動自行車以舊換新650萬輛；家裝廚衛「煥新」5762.6萬單。

不過，中國大陸多地近日相繼喊停「國補」，其中，重慶市、江蘇省已全面下線補貼方案，接下來是否會恢復，不得而知。

綜合澎湃新聞、每日經濟新聞等陸媒報導，重慶市商委工作人員證實，「國補」確實暫停了，接下來「等文件、政策出來才能知道」。重慶市相關人士也證實「以舊換新」暫停，主因是「前期的補貼資金用完了，總補貼差不多12個億」。

「重慶消費品以舊換新」頁面發布公告顯示，本輪綠色智慧家電補貼資金已提前耗盡，即日起停止資格碼申領。

在電商平台淘寶App的「國補專區」，重慶地區頁面無家電品類，手機數位類商品顯示「今日補貼已領完，請明日再來領取」。

此外，中國網友紛紛在社群反映，1日以來，江蘇的「國補」已全面暫停；四川、河南、浙江等地即將下線；廣東也有多地僅剩部分項目還有「國補」。

報導指出，湖北智慧家居「國補」也因「活動升級」暫時無法享受相應優惠；甘肅國補活動目前僅限蘭州市收貨位址使用者參加，其他地區活動「正在緊急籌備中」。淘寶客服表示，很多地區家電品類的商品都已暫停國補活動，後續可以持續關注，看看是否會上線他活動。

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對此，中國家用電器商業協會常務副秘書長吳咸建稱，最近確實有些地區出現了家電「國補」暫停或者調整的現象，主要是國補資金在接續上面存在斷檔期，有缺口，現在各地有的第二批資金基本上已經撥付到位了，有的第二批資金還正在撥付，第三批資金規劃也正在進行中，目前這個是短暫的情況，現在市場上有一些焦慮的情緒，也有商家在進行炒作，相信很快就會有所改觀。

中國目前實施的「國補」力度不小，一級能耗家電一件最高補貼2000元；6000元以下手機補貼15%，一支最多補貼500元。許多中國消費者擔憂「國補」資金已提前耗盡，接下來不會再加碼。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140606

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