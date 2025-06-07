中國美國商會調查：暫無美企將產能遷回美國

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（中央社台北7日電）中國美國商會公布最新調查顯示，美中關稅戰雖加劇在中國的美資企業營運挑戰，但是多數美企沒有撤離中國市場的打算，也沒有企業表示將產能遷回美國。

綜合香港經濟日報等媒體報導，中國美國商會昨天公布5月23至28日期間針對112家在中國美企所進行的調查。結果顯示，僅26%的企業表示沒有受到中美關稅戰的影響，多數企業指雙方的關稅措施顯著增加了成本並降低了營收。

受訪企業指出，中國加徵的關稅削弱了在中國的美資企業競爭力，而美國加徵的關稅則推高了美國消費者的成本，雙重壓力加劇了企業的營運挑戰。

調查顯示，一些美國企業得到了關稅減免，尤其是技術和研發類型。54%的技術和研發行業受訪企業指曾獲中方的關稅豁免，反映出戰略重要性行業正獲得有針對性的紓困措施。

調查結果也顯示，雖面臨眾多挑戰，多數企業並無撤離中國市場的計畫，而是選擇本地化營運或將部分產能轉移至第三國。沒有企業表示將產能遷回美國。

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中國美國商會指出，儘管稀土問題受到媒體和政策制定者的高度關注，但實際受影響的企業僅限於特定領域。對此問題的過度關注可能會誤解整體營商環境。當前企業更傾向於「適應」，而非「脫鉤」。相對之下，關稅問題則成為多數會員企業在原本充滿挑戰的營商環境中面臨的又一新難題。

中國美國商會董事會主席柳青表示，這次調查傳遞出的訊息十分明確，也就是大多數美資企業並未放棄中國市場，「繼續深度參與中國市場（對美資企業）具有戰略必要性，能使企業保持全球競爭力、適應政策變化，並為政府制定更明智、更平衡的政策提供基於實踐的寶貴洞察」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140607