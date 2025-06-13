共軍航艦衝出第二島鏈 分析：示警美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港13日電）中國航空母艦近日在太平洋的行動引起美國、西方國家和日本的高度關注，一些受訪專家認為，以中國當前的軍事實力，軍艦走出第二島鏈是正常的事，而共軍此舉也有警告美國、西方和「台獨」之意。

中國兩艘航空母艦近日首次在太平洋聯合行動；上週末，遼寧艦在日本南鳥島西南海域航行，這是中國航艦首次越過「第二島鏈」。

香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳今天向中央社記者表示，過去一段時間，解放軍已經不時在西太平洋進行海空軍事演習，證明第一島鏈已經不能夠困住他們。

他說，近一兩年，共軍不斷讓世界知道中國已經擁有不少尖端軍事科技和武器，其目的是要讓美國、西方和「台獨」不要因為誤判而輕舉妄動。

他認為，這次共軍兩支航艦戰鬥群逼近第二島鏈進行演習，是要進一步證明中國已經有能力向西太平洋投射軍事力量，顯示中國有能力阻止外國協防台灣。

香港宣沅智庫研究員、軍事專家宋忠平受訪時則說，航艦的用武之地是在遠洋，而第二島鏈甚至是印度洋都是中國航艦用武之地。

其次，現在中國的海軍戰略是近海作戰，遠海護衛，既然要遠海護衛，這就需要航艦具備遠海護衛的能力，成為遠海護衛的中堅力量。

再者，航艦是一個國家戰略海軍的重要標配，既然是戰略海軍，就不可能只是在家門口活動，需要到遠海進行各種活動，甚至要加強在遠海的軍事存在，加強其軍事能力建設。

此外，中國航艦也需要在陌生的環境、陌生的海域強化訓練，不能只在已知的環境下進行演練。因此，到遠洋、遠海，包括到西太平洋、中太平洋，甚至到印度洋，都是未來中國航艦會去的地方。

宋忠平並說，中國的發展利益也在遠海的地區，包括亞洲、非洲和拉打美洲等，一旦海外利益受到侵蝕，航艦能否發揮保護作用，就成為中國的重要考量。

此外，無論是釣魚台還是台灣、南海問題，都涉及中國的核心利益，如果日本在這些問題上對中國構成嚴重威脅，中國航艦將會發揮應有的作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港智明研究所研究總監許楨受訪時強調，中國軍艦越過第一島鏈及第二島鏈是正常不過的事，只是西方國家不習慣而已。

他並認為，第一島鏈及第二島鏈是「偽命題」，以前共軍未能穿越，是實力不夠，但中國今天綜合力量足以讓其軍艦穿越「島鏈」。（編輯：朱建陵）1140613